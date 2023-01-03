أبو زريبة يبحث أوضاع إدارة الدعم المركزي بالمنطقة الشرقية

تفقد، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اللواء عصام أبو زريبة، في زيارة ميدانية مقر الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية.

وبحث “أبو زريبة”، خلال زيارته آخر الأعمال التي قامت بها الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية، ووضع فروعها بالمنطقة، وكافة العراقيل التي تواجه سير العمل ووضع السبل لحلحلة هذه العراقيل.

واطلع وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب على نشاطات مكونات الإدارة العامة للدعم المركزي وبحث تقديم كافة الاحتياجات التي تضمن سير عمل الإدارة وفروعها بالشكل المطلوب.