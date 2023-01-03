توقيع اتفاق تزويد خدمة إلكتروني بين مركز المعلومات والتوثيق في داخلية الوحدة ومصلحة الأحوال المدنية

قام اليوم الثلاثاء مدير عام مركز المعلومات والتوثيق في داخلية الوحدة “البهلول ابراهيم شنانة” في إطار سعي مركز المعلومات والتوثيق لإستحداث وسائل تواصل حديثة بين وزارة الداخلية ومنتسبيها على كامل التراب الليبي، بتوقيع اتفاق تزويد خدمة إلكتروني مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية “طارق الثمن” لصالح إدارة الشئون الادارية بالوزارة.

وقالت داخلية الوحدة إن التوقيع يهدف إلى “تفعيل تطبيق مركز خدمة المنتسبين وضمن تنفيذ مركز المعلومات والتوثيق لخطة التحول الرقمي كوسيلة تواصل بين المنتسبين ومكاتب شؤون الخدمة بإدارة الشئون الادارية، حيث ان المركز يختص بكل ما يتعلق ببرمجة واعداد النظم والتطبيقات الامنية والادارية والخدمية بوزارة الداخلية”.

” style=”height: 128px;”>