بحضور الدبيبة .. تخريج الدفعة 36 لكلية ضباط الشرطة بالعزيزية

العزيزية 03 يناير 2023 (وال)- جرى بمقر كلية ضباط الشرطة ببلدية العزيزية اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة 36 لضباط الشرطة بحضور رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.

وقال الدبيبة – في كلمة له بالمناسبة – إن تخريج دماء جديدة للمؤسسة الأمنية بعد توقف دام لــ 10 سنوات يُعدّ جهدًا وطنيًا يُحسب لوزارة الداخلية، مؤكدًا دعمه لبناء المؤسسة الأمنية من خلال تخريج الكوادر المؤهلة التي يكون ولاؤها لله ثم الوطن.

وأضاف رئيس الحكومة قائلا: “إننا نعمل معًا لحماية ليبيا ووحدتها ونرفض عودة الحروب”.

كما حضر حفل التخرج حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، عددٍ من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة 11، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، وعمداء بلديات العزيزية الكبرى، وعددٍ من أعيان قبيلة ورشفانة وأولياء أمور الخريجين. (وال)

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