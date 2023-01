قال النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إن مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب بل تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول، وفق قوله.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اللافي، مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، في إطار متابعتهم مستجدات الحدود البرية والبحرية مع دول الجوار، بحسب إعلام المجلس الرئاسي.

وأشار اللافي إلى أن ليبيا أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تلتزم بقرار منظمة الوحدة الإفريقية (سابقا) باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية، طبق قوله.

ولفت النائب إلى أن المجلس يولي أهمية قصوى لهذه المسألة المتعلقة بالسيادة والأمن القومي، وسيواصل اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وفق تعبيره.

المصدر: المجلس الرئاسي

The post ردا على خطوة مصر.. اللافي يقول إن ترسيم الحدود لا يكون أحادي الجانب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار