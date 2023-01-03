“عون” يبحث في الولايات المتحدة عن فرص لتطوير قطاع النفط بليبيا

قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الثلاثاء، إن محمد عون سيبدأ زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية تستمر لمدة ثمانية أيام.

وأضافت وزارة النفط أن الزيارة التي تستمر لثمانية أيام، سيلتقى خلالها عون، عدد من المسؤولين في مجال الطاقة والمجالات ذات العلاقة وبعض رجال الأعمال لبحث فرص التعاون والشراكة في مشاريع وخطوات تطوير عمليات قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وذكرت الوزارة أن عون، سيرافقه خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية.

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