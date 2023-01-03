ليبيا الان

“عون” يبحث في الولايات المتحدة عن فرص لتطوير قطاع النفط بليبيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الثلاثاء، إن محمد عون سيبدأ زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية تستمر لمدة ثمانية أيام.

وأضافت وزارة النفط أن الزيارة التي تستمر لثمانية أيام، سيلتقى خلالها عون، عدد من المسؤولين في مجال الطاقة والمجالات ذات العلاقة وبعض رجال الأعمال لبحث فرص التعاون والشراكة في مشاريع وخطوات تطوير عمليات قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وذكرت الوزارة أن عون، سيرافقه خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية.

 

Trending

مراسلون بلا حدود: ليبيا أصبحت بؤرة سوداء على المستوى الإعلامي
Trending

النائب العام الليبي يبحث سبل مواجهة تنامي الجريمة في الزاوية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك