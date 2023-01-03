عون في زيارة إلى الولايات المتحدة لبحث تطوير قطاع النفط

الوطن| رصد

بدأ وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة منتهية الولاية محمد عون الثلاثاء، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستمر ثمانية أيام.

الوزارة وعبر مكتبها الإعلامي بينت أن عون سيلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين في مجال الطاقة والمجالات ذات العلاقة وبعض رجال الأعمال، لبحث فرص التعاون والشراكة في مشاريع وخطوات تطوير عمليات قطاع النفط والغاز في ليبيا.

ويرافق عون في الزيارة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية.