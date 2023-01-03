كورونا قصة لن تنتهي..السايح يحذر من طفرة جديدة

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حذر المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض حيد السايح، اليوم الثلاثاء، من طفرة جديدة من كورونا.

وقال السايح في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”طفرة جديدة لديها القدرة على اختراق المناعة سواء كانت نتيجة الإصابة الطبيعية أو اللقاح”.

وأضاف المدير العام للمركز من خلال منشوره :”طفرة بدأت بالانتشار وأصبحت محل جدل بين الدول”.

وأوضح السايح أن هذه الطفرة، ظهرت في الهند في شهر اغسطس الماضي والآن موجودة في أكثر من دولة والعلماء قلقون جدا منها.

وختم منشوره بالقول :”سنبدأ في دراسة العينات المصابة، وإذا تبث وجودها في البلاد سيعني ذلك مرحلة جديدة للأسف، كورونا قصة لن تنتهي وحتى لو رغبنا ذلك”.