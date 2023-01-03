شركة سرت تستعد للتحول لحقول النفط الذكية.. وتعلن إعادة تشغيل حقل “الجبل”

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إعادة تشغيل حقل الجبل بكامل طاقته الإنتاجية والذي سيضيف نحو تسعة آلاف برميل، والبدء فعلياً بمنظومة الرفع بالغاز بحقل زلطن.

ونشرت الشركة بياناً على صفحة المؤسسة الوطنية للنفط بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأبرز نشاطات سرت لتسويق النفط خلال الربع الأخير من العام 2022.

وأشار البيان إلى ‏توريد معدات تطوير حقول الشركة وتجهيزها لتكون حقولا ذكية، ونوهت إلى الانتهاء من مشروع المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالامتياز (م ن 216أ) بحوض غدامس بمساحة إجمالية بلغت 1700 كم2، والبدء في تنفيذ مشاريع معالجة المعلومات.