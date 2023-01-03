اللافي: ترسيم الحدود الليبية مع دول الجوار تنظمها قواعد القانون الدولي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، في إطار متابعة المجلس لسير عمل اللجنة والمستجدات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية للدولة الليبية مع دول الجوار.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي، أكد خلال اللقاء أن مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب حيث تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول وتمنع حدوث أية تعديات خارج تلك القواعد والآليات.

وأشار النائب بالمجلس الرئاسي في معرض استعراضه لملف الحدود البرية والبحرية، أن الدولة الليبية أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تلتزم بقرار منظمة الوحدة الأفريقية (سابقا) باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية.

ونوّه اللافي، إلى أن المجلس يولي أهمية قصوى لهذه المسألة المتعلقة بالسيادة والأمن القومي، وسيواصل المجلس اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

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