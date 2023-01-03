اجتماع لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية في بنغازي

بنغازي 03 يناير 2023 (وال) _ عقدت لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية اجتماعاً برئاسة ” محمد أمدور” وبحضور النواب أعضاء اللجنة ” جبريل أوحيدة ، مفتاح الشاعري ، عائشة الطبلقي ”، حيث ناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي مشروع قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية

وأوضح نائب رئيس لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية ” جبريل أوحيدة ” بأن أعضاء اللجنة الحاضرون ابدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون الذي سيتم إحالته لرئاسة مجلس النواب.

وأضاف: بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مزيد من دراسة أوضاع النقابات الحالية والاطلاع على إجراءات تأسيسها لمعرفة أوضاعها القانونية، مشيراً إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع رؤساء النقابات والاتحادات والروابط المهنية. (وال _ بنغازي)

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