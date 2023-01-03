ليبيا الان

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يناقش مشروع قانون إصلاح ذات البين

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أمس الثلاثاء، اجتماع مع اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي لإعداد وصياغة مشروع قانون إصلاح ذات البين “المصالحة الوطنية”، وإدارة القانون بحضور وزيرة العدل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروع القانون وما توصلت إليه اللجنة القانونية، وما ضمنته من الإضافات والتعديلات المحالة إليها من عدة جهات.

 كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض نصوص مواد مشروع هذا القانون وتبادل وجهات النظر حولها، والاتفاق على إحالة مشروع القانون إلى إدارة لقانون لمراجعتها، ودراستها تمهيداً لتضمينها في مشروع القانون.

وأكد الاجتماع على أن تتولى إدارة القانون، مراجعة الملاحظات الواردة إليها، وإحالة مشروع القانون إلى المجلس الرئاسي في شكله النهائي.

 

Trending

مراسلون بلا حدود: ليبيا أصبحت بؤرة سوداء على المستوى الإعلامي
Trending

النائب العام الليبي يبحث سبل مواجهة تنامي الجريمة في الزاوية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك