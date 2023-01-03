المشري يؤكد دعم مجلس الدولة لجهود الأجهزة الرقابية

الوطن|رصد

اجتمع رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء، مع نائبه الثاني عمر بو شاح ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية محمد أبو سنينة ورئيس لجنة المالية علي السويح ورئيس لجنة متابعة القطاع الخدمي محمد أبو غمجة.

واستقبل المشري خلال الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك ومدير إدارة الرقابة رضا قرقاب ورئيس قسم الشؤون القانونية ناصر بالنور، وخالد حمزة مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية، وعبدالباسط جبوع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد ومتابعة سير أداء عمل الديوان من الناحية الرقابية على الجهات الخاضعة له، إضافة لمتابعة عدد من الملفات المالية والإدارية بما يضمن الحد من التجاوزات المالية ويعزّز دور الشفافية والإفصاح.

وأكد المشري خلال الاجتماع دعم مجلس الدولة جهود الأجهزة الرقابية للقيام بدورها ضمن القوانين والتشريعات النافذة.