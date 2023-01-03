كويدير: قانون الرياضة هو أول مشروع قانون فعلي منذ سبعين عامًا

قال عضو مجلس النواب مفتاح كويدير، إن اللجنة التي عكفت على إعداد مشروع قانون الرياضة بذلت جهدا كبيرا لإعداده من خلال عقد اجتماعات في سبها وبنغازي وطرابلس.

وأضاف كويدير خلال جلسة المجلس التي استأنفت أعمالها اليوم الثلاثاء ببنغازي، أن مجلس النواب لديه لجنة متخصصة في الرياضة، وأعضاء متخصصون، مشيرًا إلى أن أمام المجلس فرصة لإصدار عدد من القوانين، منها قانون الرياضة الذي هو أول مشروع قانون فعلي يصدر منذ سبعين عامًا.

واعتبر كويدير أن الانتقادات الموجّهة للقانون باعتباره قد توسع في الشرح والتفسير وأخذ جزءًا من صلاحيات اللائحة التنفيذية، ولا ضير في تعديل القوانين إذا احتاجت، داعيًا أعضاء المجلس إلى تدوين ملاحظاتهم على القانون في كتاب وإحالتها.

وشدد كويدير على أهمية إصدار هذا القانون كونه يقدم شروحا كبيرة لحال الرياضة في البلاد.