“الصور والنويري” يتناولان سبل تعزيز التكامل بين السلطتين ودعم المصالحة الوطنية

بحث، النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزري النويري، في حضور السادة النواب القائمين على العمل القانوني في المجلس، مسائل العمل ذات الاهتمام المشترك.

وقال مكتب النائب العام في منشور له عبر صفحته بفيسبوك، أن الجانبان بحثا مبلغ تفاعل سلطة التحقيق مع بعض الواقعات التي نهضت بمسؤولية تحقيقها، ومدى التطور الإجرائي المتعلق بها.

وأضاف، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التكامل بين السلطتين؛ ورفد فاعلية تواصل هيئة النيابة العامة مع اللجان المختصة بتقييم الأعمال التشريعية؛ ومتابعة الأجهزة الرقابية؛ ودعم المصالحة الوطنية..