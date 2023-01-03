دغيم: رفض المجلس الأعلى للدولة للقاء غدامس كان مفاجئا

العنوان – طرابلس

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن رفض المجلس الأعلى للدولة للقاء غدامس كان مفاجئا.

وأضاف دغيم في تصريحات صحفية، أنهم ينتظرون توضيح الأسباب، مؤكدًا أن دعوة المجلس الرئاسي متجددة لانجاز القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي وجود عدة خيارات يملكها المجلس الرئاسي وفق اختصاصته.

ودعا دغيم مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التوافق على قاعدة دستورية، مؤكدًا أنّ المادة الرابعة من خارطة الطريق منحت لهما مهلة محددة انتهت منذ أكثر من عام.

وصوت المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، خلال جلسة رسمية على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب.

وتم أيضًا التصويت خلال الجلسة في مقره في طرابلس، على أن تكون القاعد الدستورية مصغرة تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية.

وتمت مناقشة الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي بمدينة غدامس في تاريخ 11 يناير.

وأكد الأعلى للدولة أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن؛ وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء المشار إليه.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.