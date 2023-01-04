رئيس المجلس الاستشاري يؤكد دعمه لجهود الأجهزة الرقابية في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الاستشاري الليبي، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي، رضا قرقاب.

وتم خلال اللقاء مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد ومتابعة سير أداء عمل الديوان من الناحية الرقابية على الجهات الخاضعة له، إضافة لمتابعة عدد من الملفات المالية والإدارية بما يضمن الحد من التجاوزات المالية ويعزز دور الشفافية والإفصاح.

وأكد المشري، دعم مجلس الدولة الاستشاري لجهود الأجهزة الرقابية للقيام بدورها ضمن القوانين والتشريعات النافذة.

حضر اللقاء النائب الثاني لرئيس المجلس الاستشاري، عمر بو شاح، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، محمد أبو سنينة، ورئيس لجنة المالية، علي السويح، ورئيس لجنة متابعة القطاع الخدمي، محمد أبو غمجة.

كما حضر اللقاء رئيس قسم الشؤون القانونية، ناصر بالنور، مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية، خالد حمزة، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، عبد الباسط جبوع.

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