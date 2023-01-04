ليبيا.. لماذا زار وفد حكومي برئاسة عبد الحميد دبيبة قائد ميليشيا في منزله؟

زار رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، رفقة عدد من وزراء حكومتهً آمر ما يسمى “كتيبة 55 مشاة” معمر الضاوي، للاطمئنان على صحته.

والتقى دبيبة، في منزل معمر الضاوي، الذي منحه درع الوفاء، عدد من أهالي وأعيان ومشايخ ورشفانة.

وكان معمر الضاوي، تعرض لاعتداء أثناء تواجده في تونس، شهر ديسمبر الماضي، بمنطقة العوينة في تونس العاصمة، حيث حاولت مجموعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء وزجاجة بخاخ مخدر اختطافه، إلا أن الحراسات المرافقة للضاوي، تمكنت من إفشال هذه المحاولة وتم القبض على الفاعلين وتسليمهم للأمن التونسي.

وتعد الكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي، من المجموعات المسلحة الموالية للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وفي الفترة الأخيرة يحدث تبدل متسارع في الولاءات بين قادة بعض الكتائب ومواقفهم من الصراع السياسي بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة من جهة، ورئيس الحكومة المكلفة من برلمان طبرق فتحي باشاغا من جهة أخرى.

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واتجه دبيبة، عقب إعلان مجلس النواب الليبي انتهاء ولاية حكومته وتكليف باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة، إلى عقد تحالفات مع قادة الميليشيات في غرب ليبيا وقدم لهم دعم مالي سخي، في مقابل الحصول على دعمهم وتقديم الحماية لحكومته.

وتتمركز حكومة الوحدة في العاصمة الليبية طرابلس، ومن الميليشيات التي تدعمها، جهاز دعم الاستقرار، وقوات الردع، وقوة دعم الدستور والانتخابات، وكتيبة فرسان جنزور، وكتيبة رحبة الدروع.