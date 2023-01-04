الإذاعة الفرنسية الرسمية تصف الدبيبة بـ”منتهي الولاية”

الوطن|رصد

أكدت الإذاعة الفرنسية الرسمية في تقرير إذاعي لها أن عبد الحميد الدبيبة هو رئيسًا لحكومة منتهية ولايتها، حسب وصفها.

‏وجاء الوصف في تقرير الإذاعة الفرنسية بعد تصريحات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بأن عام 2023 هو عام الانتخابات.

وكشفت الإذاعة الفرنسية في تقريرها عن حضور ممثل للاتحاد الأفريقي فعاليات افتتاح مؤتمر المصالحة التحضيري في العاصمة ⁧‫طرابلس‬⁩ يوم الأحد المقبل 8 يناير الجاري، في الوقت الذي عاد فيه الحديث عن احتمالات تنظيم ⁧‫الانتخابات‬⁩ العام الجاري.

وأشار تقرير الإذاعة أن الاتحاد الأفريقي لا يزال مقتنعًا بأن الانتخابات في ⁧‫ليبيا‬⁩ يجب أن تمر بمصالحة وطنية أولًا للوصول للانتخابات.