المريمي ينفي التصريحات المتداولة بشأن حضور مجلس النواب لاجتماع “غدامس”

نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي التصريحات المنسوبة له بأن مجلس النواب سوف يحضر اجتماع المنظم من قبل المجلس الرئاسي في غدامس.

وقال المريمي في تصريحات صحفية: “ما أدليت به هو أن مجلس النواب لم يرد على دعوة المجلس الرئاسي للقاء المجالس الثلاثة النواب والدولة في غدامس حتى الآن“.

وأكد المستشار الإعلامي، أن هناك تقارب كبير ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا، متابعًا “نستغرب من بعض الجهات محلية ودولية في هذا التوقيت تدعو إلى مبادرات بعد فوات الأوان وهي تعد مناكفات سياسية أكثر منها جهد لأنها خارج توقيتها“.

ولفت المريمي إلى أن الدعوة إلى الاجتماع جاءت من جهة لديها مهام واختصاصات محددة لم تقوم بتنفيذها وطرحها، وهي مهام مهمة جدًا تسبق القاعدة الدستورية والانتخابات.

وأكد المستشار الإعلامي أن “الأجدر بكل مؤسسة سياسية وتنفيذية أن تقوم بدورها المناط بها في إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة، بالإضافة لنزع السلاح من المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ودعم المفوضية العليا للانتخابات وتوفير الأمن والأمان، لافتًا إلى أن إنجاز هذه الاستحقاقات هي التي تساعد في تيسير الظروف والمناخ لإنجاز العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، وتحقيق رغبة ما يزيد عن 2 ونصف مليون ناخب”.