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وزيرا الحكم المحلي والاستثمار بالحكومة الليبية يبحثان التعاون المتبادل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

عقد وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، ووزير الاستثمار علي السعيدي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بمدينة بنغازي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بوزارتي الحكم المحلي والاستثمار، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، في مقدمتها أوضاع وشؤون البلديات، خاصة في مناطق الجنوب الليبي.

هذا وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعدادات الجارية في عدد من البلديات التي تمت تسميتها لإجراء عملية انتخابات مجالس البلدية فيها، بالإضافة إلى متابعة آلية سير عمل اللجان الفرعية للمجالس البلدية وما توصلت إليه في إطار إنتخابات مجالس البلديات لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.

الوسوم

سامي الضاوي علي السعيدي ليبيا وزارة الاستثمار وزارة الحكم المحلي

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الوطن الليبية

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