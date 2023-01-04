الزغيد: نأمل أن يخرج اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة بنتائج طيبة بشأن القاعدة الدستورية

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، أن “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح زار تركيا مؤخرًا ومن ثم توجه إلى مصر للقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري”.

وقال الزغيد، في تصريح صحفي، “نأمل أن يخرج اجتماعهما بنتائج طيبة بشأن القاعدة الدستورية والإسراع باختيار من يتقلدون المناصب السيادية”.

وأضاف: “نبارك الاتفاق بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في مرحلة تحتاج منهما إلى تنازلات من أجل رجوع ليبيا لوضعها الطبيعي”.

وأوضح أن “اللجان المشتركة بين النواب والدولة تجتمع باستمرار لحل النقاط الخلافية لإخراج القاعدة الدستورية إلى حيز الوجود”.