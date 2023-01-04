المشري يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة الوضع الاقتصادي في ليبيا

استقبل رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اليوم الثلاثاء، رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” و”رضا قرقاب” مدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي، و”ناصر بالنور” رئيس قسم الشؤون القانونية، و”خالد حمزة” مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية، و”عبدالباسط جبوع” مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية.

وحضر برفقة “المشري” خلال اللقاء نائبه الثاني ” عمر بو شاح” ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية “محمد أبو سنينة” ورئيس لجنة المالية “علي السويح” ورئيس لجنة متابعة القطاع الخدمي السيد “محمد أبو غمجة”.

وتم خلال اللقاء مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد ومتابعة سير أداء عمل الديوان من الناحية الرقابية على الجهات الخاضعة له، إضافة لمتابعة عدد من الملفات المالية والإدارية بما يضمن الحد من التجاوزات المالية ويعزّز دور الشفافية والإفصاح، كما أكد “المشري” دعم مجلس الدولة لجهود الأجهزة الرقابية للقيام بدورها ضمن القوانين والتشريعات النافذة.