المريمي ينفي التصريحات المنسوبة له حول حضور البرلمان اجتماع غدامس

نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي التصريحات المنسوبة له بأن مجلس النواب سوف يحضر اجتماع غدامس.

وقال المريمي في تصريحات صحفية:”ما أدليت به هو أن مجلس النواب لم يرد على دعوة المجلس الرئاسي للقاء المجالس الثلاثة النواب والدولة في غدامس حتى الآن”.

وأكد المستشار الإعلامي، أن هناك تقارب كبير مابين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

وتابع المريمي :”نستغرب من بعض الجهات محلية ودولية في هذا التوقيت تدعو إلى مبادرات بعد فوات الأوان وهي تعد مناكفات سياسية أكثر منها جهد لأنها خارج توقيتها.

ولفت المستشار الإعلامي إلى أن الدعوة إلى اجتماعات من قبل تلك الجهات في الوقت الذي لديها مهام واختصاصات محددة لم تقوم بتنفيذها وطرحها وهي مهام مهمة جدا تسبق القاعدة الدستورية والانتخابات.

وأكد أن الاجدر بكل مؤسسة سياسية وتنفيذية أن تقوم بدورها المناط بها في إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة ونزع السلاح من المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ودعم المفوضية العليا للانتخابات وتوفير الأمن والأمان.

ولفت إلى أن إنجاز هذه الاستحقاقات هي التى تساعد في تيسير الظروف والمناخ لإنجاز العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية وتحقيق رغبة مايزيد عن اثنين مليون ونصف ناخب.