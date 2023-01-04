الشهوبي يقوم بتدشين مشروع “التحول الرقمي” لتطوير الطيران المدني

دشن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، أمس الثلاثاء، مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، ومساعد رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى بن عمار، مدير مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني ومديري الإدارات والعاملين بالمركز.

وقالت وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تدشين مركز مشروع التحول الرقمي لتطوير الطيران المدني يأتي في إطار متابعة الوزارة لخطط التنمية الاقتصادية ومواكبة التطور التقني و«يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع الطيران المدني في ليبيا» و«الإيفاء بمتطلبات رفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران الوطنية».

وأضافت وزارة المواصلات أن مندوب المكتب الاستشاري الأميركي قدم أمام مسؤولي وزارة المواصلات عرضا شاملا حول مراحل تنفيذ المشروع والبرنامج الزمني لاستكمال العمل المحدد لرفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران الوطنية.

وأثنى الشهوبي من جانبه على الجهد المبذول وخطة تنفيذ مشروع التحول الرقمي، مبديا استعداد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتقديم الدعم اللازم وتوفير كافة الاحتياجات لتطوير قطاع الطيران المدني والمطارات في ليبيا.

كما شدد الشهوبي على أهمية الحرص على إنجاز مراحل العمل بالمشروع وفقا للأسس والمعايير المعتمدة وبرنامج زمني محدد، داعيا كافة الأطراف ذات العلاقة إلى المساهمة في إنجاز المشروع في أقصر الآجال، بحسب وزارة المواصلات.