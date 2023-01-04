الطقس في ليبيا.. أجواء باردة والحرارة تصل لـ 14 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تأثر معظم مناطق البلاد بأجواء باردة نسبياً.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية، التي نشرها المركز عبر فيسبوك، تكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصا على الشمال الشرقى، واحتمال سقوط أمطار خفيفة، وتراوح درجات الحرارة في البلاد بين 14 و19 درجة مئوية.

وفي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على المنطقة الممتدة من مصراتة حتى سرت، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و19 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، تتكاثر السحب، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على معظم المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و19 درجة مئوية.

Trending مراسلون بلا حدود: ليبيا أصبحت بؤرة سوداء على المستوى الإعلامي

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و19 درجة مئوية.

وأخيراً في (السرير – تازربو – الكفرة)، تتكاثر السحب من حين إلى آخر على معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و19 درجة مئوية.