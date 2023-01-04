الطبلقي: ناقشنا تفعيل لجنة استقرار بنغازي بعد استقالة رئيسها السابق “علي الحبري”

قالت عضو مجلس النواب ” عائشة الطبلقي ” ناقشنا في الجلسة الأخيرة مقترح قانون الرياضة، وقرّرنا إحالته إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بعد تسجيل اللجنة ملاحظاتها وملاحظات النواب الحاضرين عليه.

وأكدت الطبلقي في تصريحات صحفية ، ناقشنا في البند الثاني، مقترح قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية الذي جهّزته اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب.

وأضافت، اتفقنا بعد استكمال الملاحظات على إحالة مقترح قانون النقابات لرئاسة المجلس لإدراجه في بنود الجلسة القادمة للتصويت عليه.

وتابعت الطبلقي قائلة، ناقشنا طلبات عدة قدّمها النواب، منها تفعيل لجنة استقرار بنغازي بعد استقالة رئيسها السابق علي الحبري، إضافة إلى طلبات نوّاب لإعمار بلدياتهم المتضررة بنيتها التحتية.

كما أكدت أن، النائب الثاني فوزي النويري أشار إلى إمكانية إنشاء وزارة أو صندوق سيادي يختصّ بإعمار المناطق المتضررة في البلديات كافة.