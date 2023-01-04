عائلة بوعجيلة توجه صفعة قوية للدبيبة

الوطن| رصد

رحب عبدالمنعم المريمي، المتحدث باسم عائلة “بوعجيلة مسعود”، بتكليف مجلس النواب لجنة لتشكيل فريق قانوني للدفاع عن بوعجيلة.

ودعت العائلة رئاسة البرلمان إلى التواصل معها بعد تشكيلها فريقا قانونيا، معربة عن أملها في أن يتحمل البرلمان التكاليف المالية ومتابعة القضية.

وأوضح المريمي، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن مسعود لم يتم عرضه في أي جلسات محاكمة إلا في جلسة ابتدائية، وأن الفريق القانوني المكلف بمتابعة القضية طالب بتأجيل الجلسات حتى يوم 25 يناير الجاري.

وأضاف: “محليا قام مكتب النائب العام باستدعاء هشام نجل بوعجيلة المريمي والتحقيق معه في معرفة تفاصيل اختطاف والده وهوية من قاموا بهذه العملية وكيفية ترحيله، وأن المكتب وعدهم بمتابعة القضية جيدا وإبلاغهم بأي تطورات قانونية”.

وقال المريمي إن الحكومة منتهية الولاية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، حاولوا التواصل معهم أكثر من مرة، لكنهم رفضوا ذلك بعد اعتراف الدبيبة ووزارة خارجيته رسميا بتسليم بوعجيلة.

وأشار إلى أن أحدا من عائلة “بوعجيلة” لم يسافر إلى واشنطن، لأن حكومة الدبيبة رفضت منح تأشيرة سفر لأفراد العائلة لاتخاذها موقفا عدائيا بعد التصعيد الإعلامي بين الطرفين.

وكانت عائلة بوعجيلة كشفت عن كواليس اختطاف بوعجيلة وترحيله، وقالت إنه “تم اختطافه في يوم 17 نوفمبر الماضي على يد قوة مسلحة وتم اقتياده إلى مكان غير معروف ثم ترحيله بشكل سري إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسط ذهول كافة الليبيين.