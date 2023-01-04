الدبيبة يوجه بضرورة إرجاع جثمان المواطن الليبي المتوفى في كوريا الجنوبية

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بضرورة إرجاع جثمان المواطن الليبي عبدالمنعم المصري ميلود المتوفى في كوريا الجنوبية.

وطالب الدبيبة السفارات الليبية بالخارج بضرورة متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بكل مهنية تقديرا للمواطنين بالخارج.

وتوفي الشاب الليبي عبدالمنعم المصري داخل شقته السكنية التي يقيم بها في كوريا الجنوبية.

وقال أصدقاء الشاب المتوفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ الجمعة الماضية، إن الشاب عبدالمنعم توفي داخل شقته منذ أيام دون أن يعلم أحد.

وأشار الأصدقاء إلى أنه تم اكتشاف وفاته بعد اختفاءه لأيام، وعدم ردة على الاتصالات.

وأوضح أصدقاءه، أن عبدالمنعم من سكان بلدة أم الجرسان إحدى ضواحي يفرن بالجبل الغربي، ومقيم في كوريا الجنوبية لغرض العمل.

ولفت أصدقاء الفقيد إلى أن عبدالمنعم يعمل كموظف، ولم يتم الإعلان بعد حتى الآن عن سبب وفاته.

وأضاف أصدقاءه، أنه تم إبلاغ السفارة من قبل الجهات المعنية، وتكفلت بكل الأمور، وجرى نقل جثمان الشاب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الأصدقاء أن السفارة الليبية ستتكفل أيضاً بإرسال الجثمان إلى ليبيا قريباً فور انتهاء الإجراءات.