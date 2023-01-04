المركزي: إنفاق 127.9 مليار خلال سنة منها 9 مليار نفقات تسييرية

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن الإيرادات النقدية لليبيا، تجاوزت 134 مليار دينار لسنة 2022، فيما بلغ إجمالي الإنفاق بلغ127.9 مليار دينار.

ونشر المصرف المركزي، بيانه السنوي الذي كشف فيه تفاصيل الإيراد والإنفاق العام عن السنة المنقضية 2022، حيث بلغت الإيرادات النفطية 105 مليار دينار، والضرائب 1.4 مليار دينار، أما الجمارك فقد بلغت 211 مليون دينار، مضيفا أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 27.3 مليار دولار منها 2.5 مليار أتاوات نفطية عن سنوات سابقة.

ووفقا للبيان فقد سجل الإنفاق على المرتبات 47.1 مليار دينار، و20 مليار دينار على الدعم، فيما صرف على بند التنمية 17.5 مليار، 9 مليار مصروفات ونفقات تسييرية، إضافة لميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط قدرها 34.3 مليار دينار.

كما كشف بيان المركزي، تفاصيل مصروفات الحكومة وبقية الأجسام السياسية، حيث جاءت مصروفات حكومة الوحدة الوطنية في المقدمة بحوالى ملياري دينار، وتجاوزت مصروفات مجلس النواب المليار دينار، فيما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي أكثر من 775 مليون دينار، فيما سجل مجلس الدولة مصروفات قدرت بنحو 50 مليون دينار.