إنقاذ 1088 مهاجرا قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي

أخبار ليبيا 24

أفادت منظمة الهجرة الدولية، أمس الثلاثاء، بأنه تم إنقاذ 1088 مهاجرا، وإعادتهم إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المنظمة في بيان مقتضب أنه “في الفترة ما بين يومي 25 و31 ديسمبر 2022، تم اعتراض 1088 مهاجرا، وإعادتهم إلى ليبيا”.

وكشفت المنظمة أيضا أنه في عام 2022، تم إنقاذ 24684 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، مضيفة أن 525 مهاجرا لقوا حتفهم، فيما لا يزال هناك 848 آخرون في عداد المفقودين قبالة السواحل الليبية.

وتعاني ليبيا من تدفق المهاجرين وعبورهم البحر الأبيض المتوسط متجهين نحو الشواطئ الأوروبية.