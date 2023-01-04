134.4 مليار دينار إيرادات و127.9 مليار نفقات خلال 2022  في ليبيا

العنوان-طرابلس

أعلن مصرف ليبيا المركزي، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 134.4 مليار دينار خلال العام الماضي، بينما بلغ الإنفاق العام 127.9 مليار دينار.

وفي بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام والذي يغطي الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022 توزعت الإيرادات بواقع 105.5 مليار دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات النفطية 13.6 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 1.4 مليار دينار.

وبلغت إيرادات الجمارك 211 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 529 مليونا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 265 مليونا، وإيرادات أخرى 1.5 مليار، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

أما بالنسبة للنفقات، فقد أظهرت بيانات المصرف أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 47.1 مليار دينار، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) سجلت 9 مليارات دينار.

وخصص للتنمية (الباب الثالث) 17.5 مليار دينار، وللدعم (الباب الرابع) 20 مليار دينار، و34.3 مليار دينار ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، ولم تخصص مبالغ للباب الخامس (الطوارئ).