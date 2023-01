فركاش: عدم انخراط مجلس الدولة في مبادرة الرئاسي تهدف إلى إضعافه تحسبّا لأيّ خطوة بديلة

ليبيا – اعتقد المحلل السياسي فرج فركاش أن رفض مجلس الدولة لمبادرة الرئاسي يأتي بالتنسيق مع رئاسة البرلمان لمحاولة الهروب من الضغط الذي وجدوا أنفسهم فيه، بعد إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الأخيرة وبيانات الدول الغربية.

فركاش أشار في تصريح لموقع “العربية.نت” إلى أن رفض مجلس الدولة يأتي أيضًا وفي سياق ما تم توقعه من إجراءات قد تتخذها رئاستا المجلسين في اتجاه تغيير السلطة التنفيذية كاملة بشقيها الرئاسي والحكومي، وتقاسم المناصب السيادية.

واعتبر أن عدم انخراط مجلس الدولة في مبادرة الرئاسي، تهدف إلى إضعافه تحسبّا لأيّ خطوة بديلة قد يتخذها في صورة فشل المجلسين في التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات.

كما توقع حصول صراع محموم بين مشروع البرلمان ومجلس الدولة من جهة ومشروع المجلس الرئاسي المدعوم من حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي قد يتلقى دعمًا من القيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان في المنطقة الغربية ومن البعثة الأممية، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتمديد في المراحل الانتقالية والبقاء في السلطة.

