بينهم 143 ألف ليبي نازح داخليا.. مفوضية اللاجئين تكشف آخر إحصاءاتها في 2022

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن أكثر من 143 ألف ليبي نازحون داخليا وقرابة 700 ألف آخرين عائدون من النزوح.

وسجلت المفوضية في تقريرها الشهري الذي نشرته عبر موقعها الثلاثاء، 43 ألف لاجئ وطالب لجوء إلى جانب 2000 أو يزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين غادروا البلاد حتى 15 ديسمبر من العام الماضي.

كما رصدت المفوضية في تقريرها أكثر من 24 ألفا من طالبي اللجوء والمهاجرين بين إنقاذ واعتراض، في حين بلغ عدد الناجين من المهاجرين أكثر من 1000 شخص خلال أسبوع.

وقدرت المفوضية عدد الأشخاص المحتجزين داخل مراكز الإيواء بـأكثر من 3 آلاف بينهم 1.340 شخصا معنية بهم المفوضية.

وعن المساعدات المقدمة أوضح التقرير أن أكثر من 150 أسرة تلقت مساعدات مالية من المفوضية في طرابلس، كما وزعت مساعدات غذائية وغيرها على 196 لاجئا.

وأعلنت المفوضية استمرارها مع “شركائها” في تقديم المساعدات والخدمات لبعض اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا الأكثر ضعفا بتمويل سنوي قدر بـ70 مليون دولار أمريكي لعام 2022 وحده.

المصدر: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

