بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 04 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 04 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة الأجواء تكون باردة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر خاصة الشمال الشرقى مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على المنطقة الممتدة من(مصراتة حتى سرت) مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 19)مْ، وتسجل تراجع من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على أغالب المناطق.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 19)مْ، وتسجل تراجع من يوم الغد

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الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر على اغلب المناطق.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-19)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:13)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).