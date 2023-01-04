بحث التعاون بين وزارة العمل وهيئة الاتصالات والمعلوماتية

ناقش وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية، بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبدالباسط الباعور، سبل التعاون المشترك في مجال المعلومات.

وتناول الاجتماع الذي تم بحضور مستشار رئيس الهيئة، ومدير تقنية المعلومات بوزارة العمل، سبل التعاون في مجال المعلومات، وتطوير آلية الاستعلام عن الإفراجات المالية للمواطنين، وتكوين قاعدة بيانات حديثة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري.

واتفق الطرفان على التعاون في تنظيم سوق العمل عبر منصة وافد، وأيضا ما يتعلق بمبادرة تنظيم الجهاز الإداري والوظيفي للدولة.