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الحصادي: الخطاب الشعبوي ومحاولات الشيطنة والاقصاء باتت مفضوحة ولا تنطلي على الشعب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن الخطاب الشعبوي والعاطفي ومحاولات الشيطنةوالاقصاء، باتت مفضوحة، ولا تنطلي على الشعب الليبي.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رأى أن من يملك المال والقرار والنفوذ -بالمنطق- هو أحرص الجميع على البقاء مهما حاول “قمصنة” الانتخابات.

ونوه إلى أن استمرار عجز مجلسي النواب الدولة عن التوافق، يعطل الانتخابات ويمهد الطريق أمام الفساد والاستبداد والميليشيات.

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صحيفة المرصد الليبية

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