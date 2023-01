في تصريحات لـ”ميدل إيست مونيتور”.. فريق سيف القذافي يؤكد “شرعية” ترشحه لرئاسة ليبيا

قال موقع “ميدل إيست مونيتور” إن سيف الإسلام القذافي طالب بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا أمام الجميع.

وصرح فريق الحملة الانتخابية لسيف القذافي بأن الأخير مسموح له قانونا الترشح لمنصب الرئاسة لأن “ما يسمى القاعدة الدستورية لم تكن محل نقاش أو خلاف في وقت ترشحه ولم يتم طلبها إلا بعد توقف العملية الانتخابية لأسباب قيل أنها تتطلب فرض القوة القاهرة.”

‎ولمّح الفريق إلى استهداف واستبعاد أشخاص بعينهم، في إشارة إلى الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن استبعاد المترشحين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية -وإن لم تكن نهائية-، حسب تعبيره.

المصدر: موقع ميدل إيست مونيتور

