22 مليار دولار عوائد نفط ليبيا في 2022.. وتوقعات “حذرة” بارتفاع النمو لـ 17.9 % خلال 2023

يشهد قطاع النفط الليبي حالة من الهدوء، خلال الشهور الأخيرة، حيث ارتفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً.

وبحسب تقارير تأمل ليبيا في العودة إلى مستويات 2010 عندما كانت تنتج 1.6 مليون برميل يوميا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

والأربعاء الماضي، ارتفع إجمالي إيرادات ليبيا من النفط إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 من 103.4 مليار دينار في عام 2021.

وقال تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز عربية، أن إنتاج النفط تضرر بشكل متكرر في ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب حصار مجموعات لمنشآتها ومطالبتها أحيانا بمزايا مادية في إطار أسلوب لتحقيق غايات سياسية أوسع.

وفي ديسمبر الماضي، قالت حكومة الوحدة الوطنية إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز، وتدعو شركات النفط العالمية التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا.

واستفادت ليبيا من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، وهو ما أنعش التوقعات المستقبلية للاقتصاد، رغم الأزمات الخانقة التي تشهدها البلاد كارتفاع أسعار الصرف وكلفة الغذاء، إلى جانب الصراعات والانقسامات السياسية.

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وذكر تقرير لصندوق النقد في الربع الأخير لعام 2022، أن ليبيا ستكون الأسرع نموا بين اقتصادات الدول العربية، بنسبة 17.9 % خلال 2023، في مقابل توقع لمعدل النمو الإجمالي للأخيرة بنسبة 3.9 %.

وأرجع الصندوق أسباب النمو الليبي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واستقرار قطاع النفط داخل ليبيا مؤخراً.

يضيف التقرير أن هذه الآمال تواجهها عواصف قد تقتلعها قبل حصاد ثمار هذا النمو، إذا ما استمر نفس المشهد السياسي والعسكري الذي قاسته ليبيا في 2022.