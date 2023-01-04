الارصاد: أمطار متوقعة وانخفاض ملحوظ للحرارة بدءاً من مساء الجمعة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 04/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون باردة نسبيا حيث درجات الحرارة القصوى على معظم المناطق تتراوح مابين (14–19)مْ، وتنخفض اثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية والصحراوية الى اقل من (03) درجات مئوية.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية الممتدة من (مصراته – سرت – الخليج – بنغازي-المرج وطبرق) قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة، مع ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على اغلب مناطق الشمال الشرقي وبعض مناطق الساحل الغربي.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تكون هناك فرصة افضل لسقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال الغربى بداية من اخر مساء يوم الجمعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية الاسبوع القادم.

الله اعلــــــــــــم.