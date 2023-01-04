المصرف المركزي طرابلس: الإيرادات بلغت 134.4 مليار دينار في عام 2022

أعلن المصرف المركزي طرابلس، أن إيرادات الدولة الليبية، بلغت نحو 134.4 مليار دينار خلال عام 2022، وقد بلغ إجمالي الإنفاق بلغ 127 مليار دينار، مشيرا إلى أن مصروفات حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية، وصلت لما يقرب من ملياري دينار.

وقال المركزي، خلال بيانه الخاص بالإيراد والإنفاق العام عن سنة 2022: “الإيرادات النفطية وصلت إلى 105 مليارات دينار والضرائب 1.4 مليار دينار و211 مليون للجمارك، فيما سجل الإنفاق على المرتبات 47.1 مليار دينار والتنمية 17.5 مليار والدعم 20 مليار دينار”.

وأضاف “إيرادات النقد الأجنبي بلغت 27.3 مليار دولار منها 2.5 مليار أتاوات نفطية عن سنوات سابقة، وقد استمر جهاز الإمداد الطبي في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وكميات توزيعها، مع استمرار تدني إيرادات الجمارك بما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والمقدرة بـ 211 مليون دينار”.

وتابع “إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال العام الماضي بلغ 28,5 مليار دولار، وتخطت مصروفات مجلس النواب المليار دينار، فيما سجل مجلس الدولة مصروفات قدرت بنحو نصف المليار، أما المجلس الرئاسي فقد تخطت مصروفاته الـ775 مليون دينار، بينما وصلت مصروفات حكومة الدبيبة ما يقرب من ملياري دينار”.