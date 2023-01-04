اللافي: ترسيم الحدود بين الدول ليس محل تصرف أحادي الجانب

العنوان-طرابلس

قال النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أن مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب.

وأضاف اللافي خلال لقائه رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني أن ترسيم الحدود تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول وتمنع حدوث أية تعديات خارج تلك القواعد والآليات.

وذكر اللافي، أن الدولة الليبية أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تلتزم بقرار منظمة الوحدة الأفريقية سابقا باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية.

ولفت اللافي إلى أن المجلس يولي أهمية قصوى لهذه المسألة المتعلقة بالسيادة والأمن القومي، وسيواصل المجلس اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وكانت مصر أعلنت الفترة الماضية ترسيم الحدود البحرية الغربية مع ليبيا من جانب واحد، الأمر الذي قوبل بالفرض من أطراف عدة في ليبيا.