الدبيبة: ضخ دماء جديدة للمؤسسة الأمنية بعد توقف 10 سنوات جهد وطني مميز

ليبيا- حضر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مراسم تخريج الدفعة الـ36 لكلية ضباط الشرطة في مقر الأخيرة في بلدية العزيزية.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، شدد الدبيبة في كلمته خلال المراسم على أهمية ضخ دماء جديدة للمؤسسة الأمنية بعد توقف دام 10 سنوات، فهذا يعد جهدًِا وطنيًا مميزًا يحسب للوزارة.

وبحسب البيان، جدد الدبيبة دعمه لبناء هذه المؤسسة من خلال تخريج الملاكات المؤهلة التي يكون ولاؤها لله ثم الوطن.

