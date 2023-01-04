تقرير: الدبيبة “دمية” بيد الغرب

الوطن| رصد

قال تقرير صحفي، إن الطموحات الكبيرة لرئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، لا تلغي بالمطلق حقيقة كونه “دمية” بيد الدول الغربية الداعم لها، وإن تناست الأخيرة ذلك.

وأضاف التقرير الذي نشره الموقع الهندي “تي آي أف غلوبال” الناطق بالإنجليزية، أن محاولة وقف تسليم المواطن عبد الله السنوسي إلى الولايات المتحدة لإرضاء الليبيين قد أضرت بجهود الرئيس الأميركي جو بايدن لتعزيز ساحته الداخلية، ما يعني أنه لن يسكت على هذا.

وأكد أن تراجع الدبيبة عن تسليم السنوسي للولايات المتحدة بعد تسليمه في وقت سابق المواطن أبو عجيلة المريمي، مرده حالة الغضب الشعبي الكبيرة والضغوطات الشديدة.

وأوضح التقرير أن حظوظ الدبيبة انخفضت، واحتمال المضي في إجراء الانتخابات الرئاسية قريبًا جعله يشعر بالخشية من تراجع شعبيته الانتخابية.

وتابع التقرير: “الدبيبة لا يريد إنهاء آماله الانتخابية عبر إثارة غضب الليبيين ضده من خلال تسليم السنوسي، لأن المشاعر العامة تعارضه بالفعل وتتعاطف مع المشير حفتر”.