مجلس النواب يُعيد تشكيل لجنة استقرار بنغازي برئاسة العريبي وعضوية اقعيم وزيد

كلف مجلس النواب، حاتم علي مفتاح العريبي رئيساً للجنة لإعادة اعمار واستقرار مدينة بنغازي والتصدي للظروف الطارئة، بعضوية كل من فرج منصور اقعيم، وعبد الرحمن صالح زيد.

مجلس النواب، وفي قرار رقم (2) لسنة 2023، الذي أوضحت مادته الثانية، أن تتولى اللجنة تحميل الأموال المخصصة من مصرف ليبيا المركزي على الترتيبات المالية وفقا للتشريعات النافذة، وان توضع المبالغ المالية التي تخصصها اللجنة لمشروعات واعمال مدينة بنغازي في حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي وتحت تصرف اللجنة، وأن تتولى اللجنة إعداد تقارير ودية منتظمة عن سير العمل ومدى انتظامه والعوائق التي تواجهها.

وفي مادته الثالثة، نص القرار على أنه للجنة المشكلة بموجب نص هذا القرار حق تشكيل اللجان الفرعية للمتابعة والإشراف الفني والصرف المالي لتحقيق الهدف والغاية من تشكيلها.

أما المادة الرابعة، أوضحت أنه يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من أفراد ومؤسسات لإنجاز اعمالها.

وفي المادة الخامسة، نص القرار على أن تستثنى كافة الإجراءات والتعاقدات التي تبرمها اللجنة تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية .

وشدد القرار في مادته الأخيرة، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.