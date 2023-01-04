عبدالعزير: نتنياهو عيّن 4 حاخامات في حكومته وهناك من يطالب بمنع المفتي من السياسة

برر محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، تدخل المفتي المعزول الصادق الغرياني، في السياسة وخلطه الدائم بين أمور الدين والوضع السياسي في ليبيا، بتعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو 4 حاخامات في حكومته الجديدة.

واستهل «عبد العزيز»، حديثه بنوع من التهكم على من وصفهم برافضي خلط الدين بالسياسة، مبينًا أنه يزف لهم خبرًا لهجومهم الدائم على التيار الإسلامي، وهو خبر “اختيار نتنياهو 4 وزراء في حكومته حاخامات، لتصبح الدولة الصهيونية دولة دينية بامتياز” .

وتابع؛ ” لا تجد أحداً يتحدث عن ذلك الموضوع، وإنما الحديث دائما عن الإسلام ومحاربته والمتشددين، في حين أن هؤلاء الوزراء اليهود حاخامات بملابسهم الدينية المعروفة”، متسائلًا: ” تخيلوا لو عندنا 4 علماء من دار الإفتاء سلموهم وزارات؟”.

وأردف موجهًا حديثه للشعب الليبي، قائلًا: ” اسمعوا يا شعب ليبيا حكومة نتنياهو عينت حاخامات في 4 وزارات وروسيا ترحب وأمريكا ترحب وتقابلهم بالأحضان والقبلات، فيما المسلمين والمسلمات المغفلين والمغفلات لا يزالوا يهاجمون التيار الإسلامي”.

واستعرض عبد العزيز، أسماء ومناصب الحاخامات في وزراء نتنياهو، متهكمًا “وبعدها يأتي من يقول المفروض أن يظل الشيخ في مشيخته ولا يتدخل في الأمور الثانية وإلا صار من المتشددين”.

وختم موضحًا؛ أنه دائمًا ما يكون هناك خوف من تعيين أي شخص من التيار الإسلامي في أي منصب وزاري لأنه متشدد، وذلك بهدف “إرضاء السفير الفرنسي والإنجليزي”.