الدبيبة: العزيزية الكبرى تحولت من منطقة حروب وانقسام وجريمة لمكان استقرار وبناء

ليبيا- قام رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة برفقة وزراء ومسؤولين في حكومته بزيارة إلى بلدية المعمورة بهدف لقاء أعيان ومشائخ ورشفانة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن الأعيان والمشائخ ثمنوا الجهود المبذولة من طرف حكومة تصريف الأعمال الرامية إلى عودة الحياة في بلديات ورشفانة من خلال إطلاق مشروعات التنمية فيها.

ونقل البيان عن الدبيبة إشادته بكافة الجهود الجاعلة من العزيزية الكبرى منطقة استقرار وبناء وليست منطقة حروب وانقسام وجريمة.

