ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 January, 2023

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” ، اليوم الاربعاء ، المركز الصحي شهداء جنزور ، بعد استكمال تنفيذ المشروع المتوقف منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وجرى افتتاح المركز بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه وفق أحدث المواصفات، بحضور عميد البلدية ومسؤولي المرافق والخدمات الصحية بجنزور.

وقالت وزارة الصحة في منشور لها إن المركز يضم وحدة للتطعيمات، وعيادات خارجية في تخصصات العيون ، والصحة العامة ، والأطفال ، والنساء والولادة ، والأنف والأذن والحنجرة ، والسكر ، وقسم للعلاج الطبيعي.