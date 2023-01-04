اللجنة الوطنية النيابية للتنمية المستدامة تتفق على إعداد خارطة طريق واضحة لأهدافها

الوطن| رصد

اتفقت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب، على إعداد مقترح يهدف لوضع خارطة طريق واضحة، يتم من خلالها تحديد أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وتوزيع المسؤوليات، وفق إطار زمني محدد.

وناقشت اللجنة خلال اجتماع أمس في ديوان المحاسبة، بحضور رئيستها ربيعة أبو راص، ووكيل الديوان ووكيل مجلس التخطيط، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة 2030؛ تفعيل آليات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وإيجاد إطار عام يمكن من خلاله توحيد الجهود لكل المكونات المجتمعية التي تساهم في تحقيق الأهداف.