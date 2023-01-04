ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 January, 2023

في اليوم العالمي للغة برايل للمكفوفين وضعاف السمع.. تحتفي وزارة الشؤون الاجتماعية بفئة للمكفوفين وضعاف السمع في ليبيا.

وقالت الوزارة إن حكومة الوحدة الوطنية قدمت طيلة فترة عملها في العامين الماضيين لهذه الفئة في جميع أنحاء البلاد العديد من المبادرات البرامج لدعم هذه الشريحة وتأهيلها من أجل دمجها وتوطيدها في المجتمع.

وكان آخر تلك المبادرات، إطلاق المرحلة الأولى من حملة “حروف من نور” لتوزيع جهاز (برايل 1) الذكي التعليمي، بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتستهدف المرحلة الأولى من هذه الحملة التوزيع الأجهزة على الجمعيات الأهلية للمكفوفين، وتستهدف المرحلة الثانية توزيع جهاز (برايل 1) على فئات طلبة التعليم الأساسي والمعاهد والجامعات وطلبة الدراسات العليا والموظفين العاملين بمختلف القطاعات، كما تدعم هذه الحملة تسليم (2000) جهاز (برايل 1) لكل المكفوفين في جميع أنحاء البلاد.

وعملت الوزارة على تأهيل فاقدي البصر أو من يعانون ضعف حاد في القراءة والكتابة وضعاف السمع وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم اللازمة وتطوير المراكز الخاصة بهم في كافة البلديات، إضافة إلى التعرف على مشاكلهم والوقوف عليها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ويوافق يوم 4 يناير ميلاد “لويس برايل” الذي ولد عام 1809، مخترع الكتابة بطريقة برايل التي سميت على اسمه، وقد أحدث بهذا ثورة في حياة فاقدي وضعاف البصر باختراعه نظاما للقراءة والكتابة يعتمد على فكرة النقاط الست البارزة.