اللافي: ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الدول ليس محل تصرف أحادي الجانب

ليبيا- التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي برئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري ورئيس الأركان البحرية التابعة للمجلس نور الدين البوني.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن اللقاء يأتي في سياق متابعة الرئاسي لسير عمل اللجنة والمستجدات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية للدولة الليبية مع دول الجوار، ناقلًا عن اللافي تأكيده أن مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب.

وأضاف اللافي: إن هذه المسألة تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق الدول وتمنع حدوث أية تعديات خارج القواعد والآليات. مشيرًا إلى أن ليبيا أسوة بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تلتزم بقرار منظمة الوحدة الإفريقية السابق باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية.

ونوه اللافي لإيلاء المجلس الرئاسي أهمية قصوى لهذه المسألة المتعلقة بالسيادة والأمن القومي ومواصلة اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات المعنية الأخرى.

